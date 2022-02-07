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Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В окружном этапе проекта участвуют 28 коллективов Приволжского федерального округа.

В каждом регионе округа прошли региональные этапы и выбраны победители, теперь эксперты составят рейтинги видеоверсий спектаклей, на основании которых состоится итоговое голосование жюри для определения победителей. Постановки уже опубликованы на сайте проекта театральноеприволжье.рф и доступны для свободного просмотра. Участники представили широкое разнообразие жанров – зрители могут увидеть интерпретации классиков отечественной литературы и современные театральные постановки в исполнении молодежных и детских коллективов.

Самарскую область представит Образцовый театр кукол «Росток» МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» в номинации «Лучший детский спектакль» со спектаклем «Аленький цветочек» по мотивам сказки С.Аксакова и Народный самодеятельный коллектив «Кинельский Экспериментальный Театр МАУК «Городской Дом культуры г.о.Кинель в номинации «Лучший молодежный спектакль» со спектаклем «Зима» по пьесе Е.Гришковца.

Также в региональном этапе в номинации «Лучший детский спектакль» «Лучшей режиссерской работой» признана постановка «Я – Маугли!» по мотивам повести Р.Киплинга Образцового учебного театра «Муравейник» МБОУ ДО «Приволжская детская школа искусств» м.р.Приволжский, режиссеры Алена Титаренко и Илья Адияков. «Лучшим актёром» стал Иван Азаров в спектакле «Как Кондрат царем хотел стать» Детского народного театрального коллектива «Смешные непоседы» МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р.Кошкинский. «Лучшая актриса» – Светлана Терещенкова в спектакле по пьесе Екатерины Ткачевой «Здравствуй, Маша!» Студии эстетического развития «Крылья» МАУ «Культурно-досугового центра «Буревестник г.о.Тольятти. В номинации «Лучший молодежный спектакль» «Лучшей режиссерской работой» признана работа Владимира Логинова в постановке «Зима» по пьесе Е.Гришковца Народного самодеятельного коллектива Кинельского Экспериментального Театра. «Лучший актёр» – Дмитрий Филипповский в спектакле «Вот так жили-были!» по мотивам русской народной сказки «Машенька и Медведь» Образцового учебного театра «На ладони» МБОУ ДО «Детская школа искусств» «Лира» г.о.Новокуйбышевск. «Лучшая актриса» – Дарья Захарова в мистически-философском спектакле «Шкаф» по пьесе В.Леванова Театра-студии «Резонатор Шумана» МАУК «Центр культурного развития» г.о.Кинель.

Всего в региональном этапе фестиваля приняли участие 52 коллектива из муниципалитетов Самарской области.

Победители заключительного этапа окружного фестиваля – детская и молодёжная студии – получат гранты на новые спектакли. Также жюри отметит лучших режиссеров, актёров и актрис конкурса.

Эксперты фестиваля составят рейтинги видеоверсий постановок по пяти номинациям, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Имена победителей окружного фестиваля назовут 27 марта, во Всемирный день театра, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО