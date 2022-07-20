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Брэд Питт пришел на премьеру фильма «Быстрее пули» в Берлине в льняной юбке

20 июля 2022 15:39
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22 июня он признался, что находится на заключительном этапе своей карьеры.

Американский актер Брэд Питт пришел на премьеру фильма «Быстрее пули» в Берлине в льняной юбке до колен с необработанным краем. Наряд обладателя «Оскара» привлек внимание папарацци. Об этом сообщил 19 июля журнал GQ, пишут "Известия".

Кроме того, на актере были льняная рубашка пудрового цвета и жакет. Дополнен образ был грубыми ботинками. На ногах голливудской звезды были замечены татуировки — череп и носорог.

6 июля Питт сообщил, что страдает прозопагнозией — неспособностью различать лица людей, известной как лицевая слепота. По словам актера, у него не получается запоминать новых людей. В итоге это формирует определенное мнение окружающих о нем. При этом актер отметил, что официальный диагноз врачи ему пока не поставили

Фильм «Быстрее пули» стал последней кинокартиной, где сыграл актер. 22 июня он признался, что находится на заключительном этапе своей карьеры.

 

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/"Известия"

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