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Более 20 смотров российского кино пройдет за рубежом в 2022 году

18 июня 2022 13:29
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Более 20 смотров российского кино пройдет за рубежом в 2022 году

"Роскино" проведет более 20 смотров отечественного кино за рубежом в этом году. Мероприятия состоятся как в онлайн, так и в офлайн-форматах.

О планах "Роскино" проводить недели российского кино во всем мире рассказала глава организации Инна Шалыто на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, наиболее оптимально проводить по два мероприятия Russian Film Festival в одной стране в онлайн- и офлайн-форматах — после традиционных показов в течение более длительного срока фильмы будут транслироваться на видеоплатформах. В общей сложности запланировано более 20 смотров.
Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с современным российским кинематографом. В этом году проект охватит страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Инна Шалыто добавила, что для каждой страны выбирается отдельный блок контента, с учетом традиций региона и пожеланий зрителей, сообщает Смотрим.

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