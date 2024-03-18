Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев

82

21 марта (четверг) в 18.30 пройдет авторская экскурсия «Музыка жизни Эльдара Рязанова» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

Немногие знают, что Эльдар Рязанов был не только кинорежиссером, телеведущим и писателем, но еще и поэтом. Его стихи то лиричны, то пронизаны присущей автору сатирой. Иногда в них можно встретить философские рассуждения – через поэзию Рязанов осмыслял свою жизнь и окружавшую его реальность, делился тем, что его волновало как человека и гражданина.

В прошлом году, к празднованию дня рождения Эльдара Рязанова, Вячеслав Вербовой разработал авторскую экскурсию в стихах «Музыка жизни Эльдара Рязанова». В ближайший четверг приглашаем посетителей снова поговорить о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.