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Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев

18 марта 2024 09:18
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Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев

21 марта (четверг) в 18.30 пройдет авторская экскурсия «Музыка жизни Эльдара Рязанова» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

Немногие знают, что Эльдар Рязанов был не только кинорежиссером, телеведущим и писателем, но еще и поэтом. Его стихи то лиричны, то пронизаны присущей автору сатирой. Иногда в них можно встретить философские рассуждения – через поэзию Рязанов осмыслял свою жизнь и окружавшую его реальность, делился тем, что его волновало как человека и  гражданина.

В прошлом году, к празднованию дня рождения Эльдара Рязанова, Вячеслав Вербовой разработал авторскую экскурсию в стихах «Музыка жизни Эльдара Рязанова». В ближайший четверг приглашаем посетителей снова поговорить о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Билет можно приобрести по Пушкинской карте. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cv2aw1

Теги: Мероприятия

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