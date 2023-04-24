Артисты Волжского хора почтили память основателя коллектива – Петра Милославова

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Сегодня, в рамках акции «Культура памяти» руководители и артисты Государственного академического Волжского русского народного хора возложили цветы к мемориальной доске основателя коллектива – Заслуженного деятеля искусств РСФСР Петра Михайловича Милославова.

Акция, инициированная Министерством культуры РФ, приурочена к Международному дню памятников и исторических мест. В это день учреждения культуры по всей стране приводят в порядок мемориальные доски и отдают дань памяти заслуженным деятелям культуры.

«Нам, сотрудникам учреждения, важно не забывать свои истоки и чтить память основателей. Петр Михайлович заложил культурный фундамент в русском народном искусстве, и наша общая задача – бережно охранять его наследие и разумно развивать начатое им дело», – сказал директор Волжского хора Виталий Натаров.

Мемориальная доска установлена в 1998 году на здании дома 188б по улице Самарской – в честь 100-летия со дня рождения Петра Милославова. В этом доме основатель хора со своей семьей прожил 20 лет.

Напомним, что 7 сентября исполняется 125 лет со дня рождения отца – основателя Волжского хора – Петра Милославова. В часть памятной даты Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова планирует провести в Самаре большой концерт.

Фото: пресс-служба Государственного академического Волжского русского народного хора