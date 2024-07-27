Я нашел ошибку
Главные новости:
Замысел скульптурной композиции заключается в символическом изображении подвига Валерия Грушина в момент спасения тонущих людей.
Арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина поборется за высокие места VII премии «Золотой Трезини»
На почве ссоры он нанес несколько колото-резаных ранений 14-летней девочке.
В Самаре 16-летний самарец обвиняется в покушении на убийство
Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре.
День физкультурника: физкультурно-спортивные мероприятия пройдут на территории всей Самарской области
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
28 июля в губернии местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя и движение маломерного судна по судовому ходу.
Сотрудники ГИМС СО ежедневно проводят патрулирования водных объектов
Продолжается прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра»
Продолжается прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра»
Сызранец изготовил марихуану
Сызранец изготовил марихуану
В Кремле объявили, что России грозит катастрофа из-за падения рождаемости
В Кремле объявили, что России грозит катастрофа из-за падения рождаемости
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.56
0.15
EUR 93.26
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина поборется за высокие места VII премии «Золотой Трезини»

27 июля 2024 16:34
152
Замысел скульптурной композиции заключается в символическом изображении подвига Валерия Грушина в момент спасения тонущих людей.

Мемориальный скульптурный арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина г. Новокуйбышевск поборется за высокие места VII премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве».

Замысел скульптурной композиции заключается в символическом изображении подвига Валерия Грушина в момент спасения тонущих людей. Его фигура, стоящая на берегу, изображена за мгновение до прыжка в ледяную воду. Стремительно разведённые по сторонам руки – жест готовности к защите оказавшимся в беде. Напряжённая пластика говорит, что человек осознанно идёт на вероятную гибель ради спасения и, к сожалению, погибает. Он стоит у речного потока, вблизи символической лодки, в которой до трагедии находились дети. В композиции они благодарны своему спасителю. Фигура Валерия рядом с лодкой во фронтальной проекции напоминают якорь — известный символ спасения.

Автор проекта: Прейс Константин Владиславович.

«Золотой Трезини» – единственная в мире ежегодная архитектурно-дизайнерская премия, проекты лауреатов которой пополняют собрание государственного музея.

На сайте с 27 марта по 30 октября 2024 года проходит голосование, призванное определить обладателя «Приза зрительских симпатий» международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».
Проголосовать за арт-объект можно по ссылке.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На почве ссоры он нанес несколько колото-резаных ранений 14-летней девочке.
27 июля 2024, 16:23
В Самаре 16-летний самарец обвиняется в покушении на убийство
На почве ссоры он нанес несколько колото-резаных ранений 14-летней девочке. Закон
126
Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре.
27 июля 2024, 15:40
День физкультурника: физкультурно-спортивные мероприятия пройдут на территории всей Самарской области
Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре.   Спорт
169
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
27 июля 2024, 14:57
28 июля в губернии местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С. Экология
152
В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня работника торговли
27 июля 2024  10:40
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня работника торговли
309
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
1487
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
26 июля 2024  10:10
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
387
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
1074
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
496
Весь список