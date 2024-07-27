Арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина поборется за высокие места VII премии «Золотой Трезини»

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Мемориальный скульптурный арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина г. Новокуйбышевск поборется за высокие места VII премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве».

Замысел скульптурной композиции заключается в символическом изображении подвига Валерия Грушина в момент спасения тонущих людей. Его фигура, стоящая на берегу, изображена за мгновение до прыжка в ледяную воду. Стремительно разведённые по сторонам руки – жест готовности к защите оказавшимся в беде. Напряжённая пластика говорит, что человек осознанно идёт на вероятную гибель ради спасения и, к сожалению, погибает. Он стоит у речного потока, вблизи символической лодки, в которой до трагедии находились дети. В композиции они благодарны своему спасителю. Фигура Валерия рядом с лодкой во фронтальной проекции напоминают якорь — известный символ спасения.

Автор проекта: Прейс Константин Владиславович.

«Золотой Трезини» – единственная в мире ежегодная архитектурно-дизайнерская премия, проекты лауреатов которой пополняют собрание государственного музея.

На сайте с 27 марта по 30 октября 2024 года проходит голосование, призванное определить обладателя «Приза зрительских симпатий» международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Проголосовать за арт-объект можно по ссылке.

Фото: минкульт СО