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Ансамбль казачьей песни «Ставр» из Тольятти выступит в Москве

18 ноября 2024 14:49
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Коллектив стал обладателем Гран-при всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», который прошел 12 октября в Самаре.

18 ноября в Московском государственном академическом театре «Русская Песня» под руководством Надежды Бабкиной пройдет Гала-концерт конкурса, в котором примут участие 14 коллективов-лауреатов со всей России и представят зрителям все многообразие самобытной казачьей культуры.

В программе также примут участие такие ведущие профессиональные коллективы страны, как: ансамбль «Русская Песня» под руководством Народной артистки России Надежды Бабкиной, Московский казачий хор и другие. От нашего региона выступит ансамбль казачьей песни «Ставр» из Тольятти.

Художественный руководитель коллектива: Юлия Батурина. Концертмейстер: Михаил Лаврентьев.

Напомним, что коллектив стал обладателем Гран-при всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», который прошел 12 октября в Самаре. Свои таланты продемонстрировал 21 участник из Самарской, Саратовской областей, Мордовии и Татарстана.

Народный ансамбль казачьей песни "Ставр", Культурно-досуговый центр «Буревестник», был создан в октябре 2008 года, как коллектив-спутник Народного ансамбля песни и танца «Жигули» («Жигули-плюс»). С первого дня и по настоящее время руководителем ансамбля является выпускница Самарской академии культуры и искусства Юлия Александровна Батурина, которая в 2013 году была награждена наградным крестом IV степени «За заслуги перед казачеством России». Коллектив состоит из 16 человек в возрасте от 18 до 65 лет. В 2013 году ансамблю казачьей песни «Ставр» присвоено звание «народный».

Теги: Москва Самара

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