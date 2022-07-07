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8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"

7 июля 2022 09:39
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8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"

8 июля в 14-00 зоопарк отметит "Всероссийский день семьи".

Для посетителей проведут экскурсию и расскажут о семейных парах зоопарка : тиграх, волках, енотах, эму, лисицах, крокодиловых кайманах, козах, и других.
Гости узнают, какие семьи в мире животных самые крепкие и заботливые, познакомятся с нашими малышами : енотиками – полоскунами и козлятами, появившимися на свет в этом году.
Погладят козлят, верблюда и других прирученных животных.

Все желающие смогут принять участие в конкурсах и проверить свои знания о животных.
Победители будут награждены сувенирами от зоопарка.

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Теги: Мероприятия

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