8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"

8 июля в 14-00 зоопарк отметит "Всероссийский день семьи".
Для посетителей проведут экскурсию и расскажут о семейных парах зоопарка : тиграх, волках, енотах, эму, лисицах, крокодиловых кайманах, козах, и других.
Гости узнают, какие семьи в мире животных самые крепкие и заботливые, познакомятся с нашими малышами : енотиками – полоскунами и козлятами, появившимися на свет в этом году.
Погладят козлят, верблюда и других прирученных животных.
Все желающие смогут принять участие в конкурсах и проверить свои знания о животных.
Победители будут награждены сувенирами от зоопарка.
0+