5 апреля зрители, пришедших на спектакль «Полёт над гнездом кукушки», встретятся с Жанной Романенко

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29 марта в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького стартовал новый проект «Между первым и вторым…»! Героем первой встречи со зрителями был молодой артист Аркадий Ахметов.

Директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Вячеслав Торчинский:

«Смысл проекта в том, что театр, сохраняя традиции, ищет новые формы работы со зрителем. Мы знаем, что публика очень любит театр драмы, любит наши спектакли, мы хотим делать для зрителей нечто большее. «Между первым и вторым…» — один из новых проектов, который предлагает команда театра. Он позволит зрителям, пришедшим на спектакль, между первым и вторым звонком встретиться с любимыми актёрами. Формат встречи подразумевает, что артиста и зрителей не разделяет рампа, он находится здесь, рядышком. И сможет рассказать о себе, о профессии, исполнить музыкальные или литературные номера, ответить на вопросы. Тем самым, человек получает дополнительный бонус к спектаклю. К этому проекту творческих встреч скоро добавятся ещё несколько проектов, которые будут реализовываться в нашей театральной гостиной, традиционно называемой «зимний сад». О новых проектах мы ещё расскажем».

Проект «Между первым и вторым…» будет проходить каждый вторник в центральном фойе 2 этажа («зимний сад») с 18:00 до 18:20.

5 апреля зрителей, пришедших на спектакль «Полёт над гнездом кукушки» ждёт встреча с народной артисткой России Жанной Романенко.

Фото: минкульт СО