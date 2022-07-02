Я нашел ошибку
Главные новости:
Подключиться к газу можно будет на госуслугах
Подключиться к газу можно будет на госуслугах
Гостиницы освободят от НДС на 5 лет
Гостиницы в России освободят от НДС на 5 лет
В Сызрани в ДТП пострадали девушка и ребенок
В Сызрани в ДТП пострадали девушка и ребенок
Хинштейн намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении похитителей ребенка-инвалида в Самарской области
Хинштейн намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении похитителей ребенка-инвалида в Самарской области
В Самарской области изменилась цена входных билетов в Жигулевский заповедник
В Самарской области изменилась цена входных билетов в Жигулевский заповедник
В Самарской области нашли два опасных пляжа
В Самарской области нашли два опасных пляжа
Тольяттинец из ревности ограбил сожительницу
Тольяттинец из ревности ограбил сожительницу
Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией
Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.77
1.26
EUR 56.36
1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек

2 июля 2022 10:52
168
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек.

В спортивных активностях приняло участие порядка 1400 человек и более 600 детей - стали участниками  детских развлечений. 

На Поляне продолжают работать все концертные площадки: «Главная сцена», «Многоголосье», «Чайхана», «Междуречье», «Кольский бугорок», «Детская поющая республика», «Время колокольчиков», «Квартира» и «Пилигримы». 

Вечером 1 июля открылась новая сцена «У Грушинского костра». Её первыми гостями стали Галина Хомчик, Вадим Мищук, Вадим Егоров, Анатолий Головин, Ольга Ермолаева, Борис Кейльман. Известные всем бардовские песни исполнили, сидя вокруг костра. Площадка продолжит работу и на протяжении следующих дней. На ней также пройдёт презентация новой книги Бориса Кейльмана о легендарных гостях фестиваля разных лет. 

2 июля состоится знаменитый футбольный матч Грушинского фестиваля. Также приедет почётный гость Никита Высоцкий, со сцены прозвучат песни и стихи его отца Владимира Высоцкого. «Я очень рад приехать на легендарный Грушинский фестиваль именно в этом году, когда он после перерыва вновь вернулся на традиционную поляну, – говорит Никита Владимирович. – Для меня особенно приятно будет именно здесь, среди настоящих ценителей  хорошей авторской песни, представить уникальный концерт и  ледовое шоу «Вертикаль времени Высоцкого», посвященный юбилею с даты первого стадионного концерта, который дал мой отец, Владимир Семенович Высоцкий, ровно 55 лет назад в куйбышевском дворце спорта. Тогда он впервые выступил на такой большой сцене  – перед многотысячной аудиторией. В письме своему другу Игорю Кохановскому он писал: «Приняли грандиозно».  И мне очень приятно, что в Самаре продолжают помнить и ценить творчество Владимира Высоцкого. Я с нетерпением жду нашей встречи на «Главной сцене» – вместе вспомним его любимые стихи и песни. Буду рад встрече с каждым из вас».

2 июля в 13:00 также состоится пресс-конференция для СМИ на поляне с участием министра культуры региона Татьяны Мрдуляш, а также представителей дирекции фестиваля. 

49 Грушинский фестиваль проходит в рамках «Марафона авторской песни России 2021-2022» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр». Вопросам развития фестиваля особое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

С самой полной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
что изменится в жизни россиян с 1 июля
01 июля 2022, 12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Максимально допустимый срок оформления российского паспорта теперь составит пять рабочих дней. Экономика
420
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
01 июля 2022, 12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
На Поляне уже работают представители всех служб дирекции, это еще несколько сотен человек. Культура
442
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
01 июля 2022, 11:42
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
Самарская агропромышленная отрасль продолжает стабильно работать, наращивая производство, в условиях санкционного давления. Экономика
1140
В центре внимания
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек.
2 июля 2022  10:52
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек
162
что изменится в жизни россиян с 1 июля
1 июля 2022  12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
423
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
1 июля 2022  12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
445
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1 июля 2022  11:42
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1141
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
1 июля 2022  10:57
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
411
Весь список