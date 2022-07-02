49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек.

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В спортивных активностях приняло участие порядка 1400 человек и более 600 детей - стали участниками детских развлечений.

На Поляне продолжают работать все концертные площадки: «Главная сцена», «Многоголосье», «Чайхана», «Междуречье», «Кольский бугорок», «Детская поющая республика», «Время колокольчиков», «Квартира» и «Пилигримы».

Вечером 1 июля открылась новая сцена «У Грушинского костра». Её первыми гостями стали Галина Хомчик, Вадим Мищук, Вадим Егоров, Анатолий Головин, Ольга Ермолаева, Борис Кейльман. Известные всем бардовские песни исполнили, сидя вокруг костра. Площадка продолжит работу и на протяжении следующих дней. На ней также пройдёт презентация новой книги Бориса Кейльмана о легендарных гостях фестиваля разных лет.

2 июля состоится знаменитый футбольный матч Грушинского фестиваля. Также приедет почётный гость Никита Высоцкий, со сцены прозвучат песни и стихи его отца Владимира Высоцкого. «Я очень рад приехать на легендарный Грушинский фестиваль именно в этом году, когда он после перерыва вновь вернулся на традиционную поляну, – говорит Никита Владимирович. – Для меня особенно приятно будет именно здесь, среди настоящих ценителей хорошей авторской песни, представить уникальный концерт и ледовое шоу «Вертикаль времени Высоцкого», посвященный юбилею с даты первого стадионного концерта, который дал мой отец, Владимир Семенович Высоцкий, ровно 55 лет назад в куйбышевском дворце спорта. Тогда он впервые выступил на такой большой сцене – перед многотысячной аудиторией. В письме своему другу Игорю Кохановскому он писал: «Приняли грандиозно». И мне очень приятно, что в Самаре продолжают помнить и ценить творчество Владимира Высоцкого. Я с нетерпением жду нашей встречи на «Главной сцене» – вместе вспомним его любимые стихи и песни. Буду рад встрече с каждым из вас».

2 июля в 13:00 также состоится пресс-конференция для СМИ на поляне с участием министра культуры региона Татьяны Мрдуляш, а также представителей дирекции фестиваля.

49 Грушинский фестиваль проходит в рамках «Марафона авторской песни России 2021-2022» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр». Вопросам развития фестиваля особое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

С самой полной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.