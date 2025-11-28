Самарский театр кукол объявляет о долгожданной премьере – спектакле по мотивам всеми любимой сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Это яркое, музыкальное и захватывающее представление, которое перенесет зрителей всех возрастов в удивительный мир, полный приключений, дружбы и веры в себя. (0+)



29 ноября 2025 года в стенах Самарского театра кукол распахнётся дверь в Волшебную страну, где окажется маленькая девочка Элли вместе со своим верным псом Тотошкой. Их путь лежит через к великому и всемогущему Волшебнику Изумрудного города – Гудвину, который, как надеется Элли, поможет ей вернуться домой.

По дороге Элли встретит необычных друзей: Страшилу, мечтающего о мозгах, Железного Дровосека, жаждущего получить сердце, и Трусливого Льва, который хочет обрести храбрость. Вместе они преодолеют множество испытаний и раскроют тайны Изумрудного города.



Режиссёр спектакля – Дмитрий Смагин, художник – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Борисова, композитор – заслуженный артист РФ Роман Бажилин и творческая команда Самарского театра кукол создали постановку, которая поразит зрителей своей оригинальностью и глубиной.



Зрителей ждут: завораживающие куклы: от волшебных маков до величественного Льва, оживающие под искусными руками мастеров; яркие костюмы и декорации, переносящие в сказочную атмосферу волшебной страны; зажигательная музыка, создающая настроение и подчеркивающая динамику сюжета; Актерская игра, наполненная искренностью и любовью к персонажам.



«Волшебник Изумрудного города» – это не просто сказка, это история о том, как важно иметь мечту, верить в своих друзей и никогда не сдаваться. Это спектакль, который напомнит каждому зрителю о силе добра, смелости и настоящей дружбы.



Премьерные показы пройдут 29 ноября в 10:30 и 13:00.

Фото: минкульт СО