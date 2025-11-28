Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
Гребля на тренажерах - это зимняя дисциплина гребного спорта, позволяющая спортсменам поддерживать форму на протяжении всего года. 
В СК «Локомотив» состоялись ежегодные соревнования по гребле-индор
В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце
В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце
Это яркое, музыкальное и захватывающее представление, которое перенесет зрителей всех возрастов в удивительный мир, полный приключений, дружбы и веры в себя.
29 ноября в Самарском театре кукол премьера -  спектакле по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»
А ее муж обвиняется в убийстве. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство и приостановлено.
В Новокуйбышевске местная жительнциа, обвиняемая в похищении женщины, ответит перед судом
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
29 ноября в Самарском театре кукол премьера -  спектакле по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»

143
Это яркое, музыкальное и захватывающее представление, которое перенесет зрителей всех возрастов в удивительный мир, полный приключений, дружбы и веры в себя.

Самарский театр кукол объявляет о долгожданной премьере – спектакле по мотивам всеми любимой сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Это яркое, музыкальное и захватывающее представление, которое перенесет зрителей всех возрастов в удивительный мир, полный приключений, дружбы и веры в себя.  (0+)

29 ноября 2025 года в стенах Самарского театра кукол распахнётся дверь в Волшебную страну, где окажется маленькая девочка Элли вместе со своим верным псом Тотошкой. Их путь лежит через к великому и всемогущему Волшебнику Изумрудного города – Гудвину, который, как надеется Элли, поможет ей вернуться домой.

По дороге Элли встретит необычных друзей: Страшилу, мечтающего о мозгах, Железного Дровосека, жаждущего получить сердце, и Трусливого Льва, который хочет обрести храбрость. Вместе они преодолеют множество испытаний и раскроют тайны Изумрудного города.

Режиссёр спектакля – Дмитрий Смагин, художник – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Борисова, композитор – заслуженный артист РФ Роман Бажилин и творческая команда Самарского театра кукол создали постановку, которая поразит зрителей своей оригинальностью и глубиной.

Зрителей ждут: завораживающие куклы: от волшебных маков до величественного Льва, оживающие под искусными руками мастеров; яркие костюмы и декорации, переносящие в сказочную атмосферу волшебной страны; зажигательная музыка, создающая настроение и подчеркивающая динамику сюжета; Актерская игра, наполненная искренностью и любовью к персонажам.

«Волшебник Изумрудного города» – это не просто сказка, это история о том, как важно иметь мечту, верить в своих друзей и никогда не сдаваться. Это спектакль, который напомнит каждому зрителю о силе добра, смелости и настоящей дружбы.

Премьерные показы пройдут 29 ноября в 10:30 и 13:00.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

