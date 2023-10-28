28 октября в регионе пройдет фестиваль-конкурс «Хрустальный  башмачок- 2023»

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28 октября в Самарском регионе пройдет в новом статусе «областной» большой праздник хореографического любительского творчества — фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок- 2023».

Этот конкурс проводится в Волжском районе более 20 лет, и каждый год выявляет новые интересные коллективы и новых умелых наставников.

Обновленным в этом году будет не только статус проекта, но и площадка его проведения — Досугово-развлекательный центр «Феникс» с.п. Черновский Волжского района, отремонтированный в рамках Национального проекта «Культура».

«Танцевальные коллективы, а также исполнителей, примеряющих хрустальный башмачок, отличают артистизм, сценическая культура, поиск ярких образов и характеров, современные композиционно-музыкальные решения. Желаю каждому участнику ярких выступлений и дальнейшего творческого роста», — отметила Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Со всего региона соберутся талантливые участники разного возраста, смотр пройдет по нескольким номинациям: народно-сценический танец, стилизованный народно-сценический танец, эстрадный танец, бальный танец, современный танец, танцы народов Поволжья, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: freepik.com