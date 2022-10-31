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28 и 29 ноября в Самаре пройдут гастроли Донецкого театра оперы и балета

31 октября 2022 11:39
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28 и 29 ноября в Самаре пройдут гастроли Донецкого театра оперы и балета

С 6 по 29 ноября 2022 года состоятся «Большие гастроли» Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Уфе, Оренбурге, Саратове, Астрахани, Ульяновске, Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко представит балетные спектакли: «Малыш и Карлсон», «Пер Гюнт», «Тысяча и одна ночь».

На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича спектакли будут представлены 28 и 29 ноября.

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По ее словам, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

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