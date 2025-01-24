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25 января начинается первый гастрольный тур Самарского губернского русского народного хора

24 января 2025 16:54
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Зрителями первого концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, активисты волонтерского движения, бойцы СВО с семьями.

25 января начинается первый гастрольный тур Самарского губернского русского народного хора. Коллектив, куда вошли лучшие голоса самодеятельных хоровых коллективов области, образован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Зрителями первого концерта «Волга для России  – больше, чем река...» станут ветераны Великой Отечественной войны, активисты волонтерского движения, бойцы СВО с семьями.  (12+)

Проект «Самарский Губернский народный хор» – победитель второго грантового конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2024 году.

«Самарский край – регион с исторически сильными традициями народного хорового исполнительства. У нас очень много династий творческих семей – это колоссальный культурный ресурс Самарской губернии, – рассказала руководитель губернского хора, Наталия Владимировна Бикметова, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Самарской области. – Губернский хор  на сегодняшний день – уникальная в своём роде практика для Самарской области и Поволжского региона в целом».

Самарский губернский русский народный хор объединил 30 лучших народных голосов глубинки региона. Участниками стали руководители и концертмейстеры, а также лучшие голоса вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Самарской области.

В январе хор выступит перед жителями Красноармейского, Нефтегорского районов и Самары. Концерты пройдут на сценах ведущих домов культуры, отремонтированных в рамках национального проекта «Культура».

Самарский губернский русский народный хор стал самым масштабными и ярким реализованным проектом Агентства социокультурных технологий при поддержке ПФКИ.

«Своим творчеством коллектив будет активно продвигать в Самарской области народное искусство. В рамках проекта подготовим материальную базу творческого коллектива: сценическую обувь и уникальные концертные костюмы для хоровой и инструментальной групп», – рассказал директор Агентства социокультурных технологий Самарской области Игорь Жаткин.

Помимо творческой оставляющей, хор станет и методическим ресурсом. На его базе на регулярной основе и при партнёрском участии агентства пройдут обучающие мероприятия (в том числе и с применением современных информационных технологий): семинары-практикумы для руководителей сельских народно-певческих коллективов, иммерсивные творческие программы для подростков и молодёжи.

Расписание концертов:

- 25 января, 16:00, Культурно-досуговый центр (с. Красноармейское, Центральная площадь, 1);

- 26 января, 12:00, Дворец культуры «Нефтяник» (г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 22);

- 29 января, 15:00, Дворец культуры «Нефтяник» (г. Самара, ул. Кишиневская, 13).

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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