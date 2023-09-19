22 сентября в театре "Самарская площадь" состоится бенефис заслуженной артистки СО Натальи Носовой

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22 сентября в 18:30 в театре "Самарская площадь" состоится бенефис заслуженной артистки Самарской области Натальи Носовой, приуроченный к юбилею актрисы. В свой бенефисный вечер Наталья Носова выйдет на сцену в роли Джулии Лэмберт в премьерном спектакле «Театр» по мотивам одноимённого романа Сомерсета Моэма.



Остроумное, изящное, ироничное повествование о людях театра, о природе театральности, о предназначении искусства.

Главная героиня Джулия Лэмберт – лучшая актриса Англии. Успешная, богатая, – кажется, ей подвластны все и вся, – влюбляется в молоденького бухгалтера и теряет голову… Под угрозой семейное благополучие, доброе имя, карьера. Кто победит – актриса или женщина, талант или страсть?



Инсценировка и постановка – Евгений Дробышев

Сценография – Алексей Уланов (Санкт-Петербург)

Художник по костюмам – Мария Казак (Самара)

Ассистент режиссёра по пластике – Николай Куглянт (Санкт-Петербург)



Наталья Носова

Заслуженная артистка Самарской области.

Выпускница Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИС) г. Москва. Лауреат премии им. Ленинского комсомола (1989 г.), неоднократный лауреат региональных, всероссийских и международных театральных фестивалей.

Стояла у самых истоков создания театра. Прошла весь путь становления театра вместе с Евгением Борисовичем Дробышевым.

В настоящее время Н.Ю. Носова является исполнительным директором театра и ведущей актрисой. Мастер сцены.

Фото: театр "Самарская площадь"