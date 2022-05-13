21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.

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Совсем скоро появится полная программа, во вторник 17 мая будет опубликована полная карта активностей.

Каждой ночи естественно предшествует день. Популярная во всем мире акция «Ночь в музее» выросла из вполне дневного праздника – Международного дня музеев. Он отмечается во всем мире с 1977 года. Идея его проведения принадлежит музейным служителям нашей страны. Именно советская делегация 11 Генеральной конференции Международного Совета в Музее, проводившаяся в Москве, предложила отметить в международном календаре памятных дат 18 мая как день тех, кто собирает, хранит и показывает современникам памятники истории, материальной и духовной культуры.



Через двадцать лет интерес к музеям во всем мире возрос настолько, что одного дня для того, чтобы все желающие могли осмотреть музеи бесплатно хватать не стало. Тогда музеи Берлина впервые решили не закрывать свои двери даже с наступлением позднего вечера, а продлили работу до утра. Эту практику подхватили парижские коллеги, затем венские, а потом сибирские. В 2002 году в Красноярске прошла первая России акция «Ночь музеев». Она слегка изменила свое название, что естественно: «Ночь в музее» - это посещение только одного музея, «Ночь музеев» дает возможность рассчитывать на открытые двери во множестве музейных учреждение. Красноярское эхо было подхвачено в Москве, в северной столице, затем музейным сообществом по всей стране.



Самара присоединилась к акции в 2009 году. И каждый год популярность комплекса мероприятий в рамках «Ночи музеев» только растет. От нескольких сотен посетителей в первую «Ночь» до десятков тысяч, которые открыли музейные двери Самары в 2021 году. Каждый год к акции присоединялись все больше музеев. И не только областные и городские, частные музеи тоже открывают свои двери для всех посетителей. Теперь участниками музейной акции становятся и театры, парки, музыкальные коллективы, библиотеки и многие другие. Каждый год появляются и новые формы проведения «Акции». Музеи самостоятельно и в коллаборации приглашают своих посетителей не только осмотреть экспозиции, но и на мастер-классы, концерты, перформансы, викторины. Полный список участников «Ночи музеев -2022» будет опубликован в ближайшие часы!