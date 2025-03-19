20 марта в Самарском археологическом центре открывается выставка «Кристаллическая душа: спаси и сохрани»

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20 марта в 17.00 в Самарском археологическом центре состоится открытие выставки «Кристаллическая душа: спаси и сохрани», подготовленная Государственным историко-архитектурным и художественным музеем «Остров-град Свияжск», (г. Свияжск, Республика Татарстан).



Выставка, посвященная археологическому железу и его реставрации, затрагивает множество аспектов взаимодействия человека с железом. Экспозиция разделена на тематические разделы, посвященные появлению железа на нашей планете, его химическому составу и свойствам, «приручению» железа человеком, изучению и сохранению археологического железа.



На выставке можно будет познакомиться с предметами из железа до и после реставрации, минералами и даже метеоритами, инструментами кузнечного мастера и специальным оборудованием реставрационных лабораторий.​



Выставка включает интерактивный блок, где посетители смогут увидеть «слезы» больного железа, испытать его магнитные свойства и почувствовать запахи, сопровождающие работу кузнеца и реставратора по металлу.



В день открытия посетителей ждут лекции и экскурсия от создателей выставки - художника-реставратора музея-заповедника К.Н. Втюриной и хранителя фондов музея-заповедника Е.В. Четвертакова.



Вход на открытие выставки бесплатный. 12+

Фото: минкульт СО