18 сентября СОУНБ приглашает самарцев посетить музыкальную программу «Бах. Боттезини. Сави»

18 сентября в 18:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает жителей города посетить музыкальную программу «Бах. Боттезини. Сави». Самарцы получат возможность вживую услышать произведения классической музыки разных эпох – как хорошо известные в России, так и те, которые редко исполняются в нашей стране.

Перед слушателями выступит самарский дуэт «Контральто» в составе Артура Сафеева и Владимира Буянцева. Оба они проявят себя в не вполне привычных амплуа: Артур Сафеев, концертмейстер группы контрабасов Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, будет играть на скрипке и альте, а Владимир Буянцев, преподаватель классической гитары и бас-гитары, – сыграет на контрабасе.

Музыкальная программа, которую представит зрителям дуэт, включает произведения трёх композиторов. Основную часть программы составит вечная музыка Иоганна Себастьяна Баха, а именно – две его сюиты: «Сюита №1 соль мажор» и «Сюита №2 ре минор». Такой выбор не случаен: ведь в 2025 году исполняется 340 лет с рождения великого немецкого композитора. Блестящим дополнением к музыкальной палитре вечера станут произведения двух итальянских композиторов XIX века. Артур Сафеев и Владимир Буянцев исполнят первую часть «Большого дуэта для альта и контрабаса» Джованни Боттезини и «Дуэт №1 ля минор» из цикла «12 дуэтов и 1 каприччио» для скрипки и контрабаса авторства Луиджи Сави, творчество которого не столь широко известно в России.

Гости музыкальной встречи не только смогут услышать классические произведения, но также получат возможность ознакомиться с материалами книжной выставки «Архитекторы звучания: композиторы-юбиляры 2025 года». В экспозиции представлена биографическая и музыковедческая литература, посвящённая известным творцам музыки – и в том числе, конечно, Иоганну Себастьяну Баху.

Музыкальная программа «Бах. Боттезини. Сави» пройдёт в рамках музыкально-выставочного цикла «Музыка в библиотеке». О новых концертах и других событиях музыкальной и просветительской направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе нашего учреждения «ВКонтакте» . Подписывайтесь и следите за новостями!

18 сентября (четверг) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+