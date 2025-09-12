18 сентября СОУНБ приглашает самарцев посетить музыкальную программу «Бах. Боттезини. Сави»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

18 сентября СОУНБ приглашает самарцев посетить музыкальную программу «Бах. Боттезини. Сави»

12 сентября 2025 13:00
114
18 сентября СОУНБ приглашает самарцев посетить музыкальную программу «Бах. Боттезини. Сави»

18 сентября в 18:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает жителей города посетить музыкальную программу «Бах. Боттезини. Сави». Самарцы получат возможность вживую услышать произведения классической музыки разных эпох – как хорошо известные в России, так и те, которые редко исполняются в нашей стране.

Перед слушателями выступит самарский дуэт «Контральто» в составе Артура Сафеева и Владимира Буянцева. Оба они проявят себя в не вполне привычных амплуа: Артур Сафеев, концертмейстер группы контрабасов Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, будет играть на скрипке и альте, а Владимир Буянцев, преподаватель классической гитары и бас-гитары, – сыграет на контрабасе.

Музыкальная программа, которую представит зрителям дуэт, включает произведения трёх композиторов. Основную часть программы составит вечная музыка Иоганна Себастьяна Баха, а именно – две его сюиты: «Сюита №1 соль мажор» и «Сюита №2 ре минор». Такой выбор не случаен: ведь в 2025 году исполняется 340 лет с рождения великого немецкого композитора. Блестящим дополнением к музыкальной палитре вечера станут произведения двух итальянских композиторов XIX века. Артур Сафеев и Владимир Буянцев исполнят первую часть «Большого дуэта для альта и контрабаса» Джованни Боттезини и «Дуэт №1 ля минор» из цикла «12 дуэтов и 1 каприччио» для скрипки и контрабаса авторства Луиджи Сави, творчество которого не столь широко известно в России.

Гости музыкальной встречи не только смогут услышать классические произведения, но также получат возможность ознакомиться с материалами книжной выставки «Архитекторы звучания: композиторы-юбиляры 2025 года». В экспозиции представлена биографическая и музыковедческая литература, посвящённая известным творцам музыки – и в том числе, конечно, Иоганну Себастьяну Баху.

Музыкальная программа «Бах. Боттезини. Сави» пройдёт в рамках музыкально-выставочного цикла «Музыка в библиотеке». О новых концертах и других событиях музыкальной и просветительской направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе нашего учреждения «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

18 сентября (четверг) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
135
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
206
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
245
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
196
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
430
Весь список