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17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
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17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»

14 мая 2025 12:25
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17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»

17 мая посетители Самарской областной универсальной научной библиотеки смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025». На протяжении целых пяти часов – с 15:00 до 20:00 – жителей города ожидает экскурсионный тур по выставочным пространствам библиотеки, в которых представлены различные экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне.

Напомним, что 2025 год в России не только отмечен празднованием 80-летия Победы, но также объявлен по инициативе Президента Годом защитника Отечества. Отдавая дань уважения тем людям, которые отстаивали и продолжают отстаивать свободу и независимость нашей страны, организаторы акции – Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» – решили в этот раз посвятить «Ночь музеев» теме «Герои». Узнать больше о подвигах российских воинов приглашает и Самарская областная универсальная научная библиотека: в день проведения акции самарцы получат возможность бесплатно посетить экскурсии и выставки в стенах библиотеки.

Книжная выставка «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века» 

Экспозиция призвана показать то, как давно минувшие события войны воспринимаются современным историками, чьи исследования опираются на основательную документальную базу – и в том числе на недавно рассекреченные материалы.

Книжно-иллюстративный выставочный проект по материалам агитации и пропаганды 19411945 гг. «За страну советскую бей зверьё немецкое!»

В экспозиции можно увидеть множество уникальных материалов военных лет, которые в наглядной форме показывают те тяготы, которые народ Советского Союза перенёс во имя Победы. Главным достоянием выставки являются подлинные плакаты «Окон ТАСС», которые рисовали куйбышевские иллюстраторы по трафаретам знаменитых Кукрыниксов и других советских художников. Колкие и едкие, сатиричные и злободневные, они пользовались большой популярностью в годы войны и навсегда вошли в историю отечественного изобразительного искусства. Юных посетителей выставки ждёт особый сюрприз – интерактив «Досуг бойца».

Экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона»

Приглашаем жителей города отправиться в путешествие по лабиринтам самого «сердца» библиотеки и заглянуть в потаённые уголки мира книг в сопровождении опытных экскурсоводов. Особое внимание будет уделено изданиям, посвящённым военной истории России.

Комплексная выставка «Оружие Победы».

Посетители выставки смогут увидеть всё многообразие творческой мысли советских деятелей науки, которые неустанно трудились, приближая разгром нацистских войск. Среди материалов экспозиции – книги, описания изобретений и подлинные документы, посвящённые технике периода войны, а также чертежи и иные экспонаты, взятые из фондов СОУНБ и Российского государственного архива в г. Самаре.

Инфосессия «Знать и помнить!»

Участники мероприятия смогут получить доступ к цифровому контенту: архивным документам, фото- и кинохроникам, виртуальным экскурсиям. На площадке представлены экспонаты военной атрибутики, книги о войне. Для детей и их родителей будет организован «Патриотический уголок», где можно будет посмотреть советские мультфильмы о войне, а также попробовать смастерить кораблики и самолётики из бумаги и раскрасить контурные картинки.

Документальная выставка «Переплетение судеб: инженер С.И. Печенин и запасная столица»

Вниманию самарцев предстанут ожившие страницы истории, свидетельствующие о повседневной жизни в запасной столице в суровые годы Великой Отечественной войны, а именно – уникальная находка: личная переписка эвакуированного в Куйбышев инженера Сергея Печенина с женой и дочерью. Из их проникновенных и трогательных строк мы узнаём, как проходила эвакуация и чем жили куйбышевцы: о чём заботились и горевали, на что надеялись и во что верили, ради чего боролись и претерпевали тяготы и невзгоды лихолетья.

Все пространства библиотеки, за исключением книгохранилища, будут доступны как для свободного посещения, так и в составе экскурсионных групп. Попасть в книгохранилище самарцы смогут только в сопровождении экскурсовода. Записаться на интересующую экскурсию, а также узнать точное время её проведения можно по ссылке.

17 мая, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

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