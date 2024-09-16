16 сентября отмечаем 200-летний юбилей Петра Алабина – писателя, историка, археолога, краеведа, основателя музея в Самаре.

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Накануне в учреждениях культуры прошли мероприятия, которые познакомили с нашим выдающимся земляком.



В детской библиотеке № 10 г. Самара прошел устный краеведческий журнал «Гражданин Самары», на котором учащиеся познакомились с этой выдающейся личностью, настоящим гражданином и патриотом России. Благородство и многообразие интересов и увлечений – пример для подражания современной молодежи.



Ребята узнали, какой неоценимый вклад он внес в развитие Самары, в изучение и сохранение историко-культурного наследия Самарского края, а также познакомились с книгами о П.В. Алабине, имеющимися в фонде библиотеки.



В завершение мероприятия участники просмотрели фильм о П.В.Алабине из цикла «Самарские судьбы» и порассуждали над ответами на такие вопросы, как: «Можно ли так служить Отечеству в наше время?», «Какое жизненное кредо характерно для сегодняшней молодежи?», «А вы хотите быть полезными обществу?» и составили синквейн О Петре Владимировиче Алабине.



В Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской г. Самара состоялось открытие историко-документальной выставки-диптиха «Самарские имена в истории города», посвящённой двум значимым юбилейным датам – 200-летию со дня рождения П.В. Алабина и 140-летию со дня выхода первого номера «Самарской газеты».



Начало деятельности Алабина в должности главы города приходится на 1884 год. В тот год получила своё рождение и «Самарская газета», в которой подробно освещались исторические события, происходившие по инициативе представителей городской власти. Два больших раздела экспозиции дополняют друг друга, при этом каждый из них является самодостаточным высказыванием.

Выставка открывается разделом «Алабин – Самаре», освещающим вклад выдающегося общественного и культурного деятеля ХIХ века в развитие волжского города. Вверенная Петру Алабину Самара прославилась новыми предприятиями, сооружениями. Был запущен водопровод, открылась Пастеровская и метеорологическая станции, начала действовать первая телефонная сеть, заработало газовое уличное освещение.



Алабин многое сделал для развития Самарской публичной библиотеки, стоял у истоков создания первого в городе публичного музея. При Алабине был возведён городской драматический театр. Он способствовал возведению Кафедрального собора, выступил с инициативой сооружения в Самаре памятника императору Александру II. О Петре Владимировиче сложилось устойчивое мнение как о человеке безупречно честном, энергичном и самоотверженном в работе, приносящем своими трудами огромную пользу обществу и городу. Выставка подготовлена при поддержке Самарского Литературно-мемориального музея имени М. Горького.