15 мая СОУНБ приглашает на творческую встречу с худруком драмтеатра «Грань» Денисом Бокурадзе

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15 мая в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с художественным руководителем драматического театра «Грань» Денисом Бокурадзе. Специальный гость библиотеки расскажет о спектаклях театра и гастролях его артистов, а также приоткроет завесу тайны над некоторыми планами в своей работе. 6+



Денис Сергеевич Бокурадзе – заслуженный артист и заслуженный работник культуры Самарской области, кандидат культурологии, доцент кафедры «Актёрское искусство» в СГИК. Режиссёр трижды номинирован на всероссийскую национальную премию «Золотая маска», а в 2019 году находился в составе её жюри. С 2011 года Денис Бокурадзе возглавляет драматический театр «Грань» в Новокуйбышевске, который под его началом прошёл путь от студии до признания в качестве государственного театра областного подчинения.



В роли модератора встречи выступит театральный критик, журналист, арт-директор международного конкурса новой драматургии «Ремарка», специальный корреспондент газеты «Волжская коммуна» Ксения Аитова. Во время мероприятия посетители библиотеки смогут пообщаться с Денисом Бокурадзе, из первых уст узнав о постановках театра, актёрских курсах режиссёра, недавно учреждённой им премии «Серебряный гранат» и о многом другом.



Творческая встреча с Денисом Бокурадзе пройдёт в рамках цикла «Самара. Люди. Искусство», приуроченного к предстоящему празднованию 175-летия Самарской губернии.

Фото: пресс-служба СОУНБ