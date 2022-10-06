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11 октября в Самаре состоится молодежный форум «Умный маршрут. Современная литература», который Российское общество «Знание» подготовило совместно с «Эксмо-АСТ». Авторы и сотрудники крупнейшего в стране издательской группы впервые участвуют в рейсе просветительского проекта «Умный маршрут». Они проведут лекции и дискуссии для активных читателей, дадут рекомендации начинающим писателям и поэтам в пяти городах Приволжского федерального округа. Литературные форумы для молодежи также пройдут в Оренбурге, Казани, Ижевске и Перми. Участие в форуме бесплатное, для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Форумы «Умного маршрута» в ПФО пройдут с 10 по 14 октября и будут интересны тем молодым людям, кто любит читать, и тем, кто хочет проявить себя в творчестве. Писатели и специалисты издательской группы «Эксмо-АСТ» расскажут, какую роль играет литература в жизни людей, как создаются современные произведения и почему становятся популярными, какие тенденции влияют на книжный рынок, как сочетаются искусство и маркетинг.

Мероприятие пройдет 11 октября с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131 ТК Гудoк, 3 этаж, исторический парк «Россия — Моя история». Программа доступна по ссылке.