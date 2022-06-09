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10 июня в Струковском саду пройдет музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения Петра I.

С 12.00, летний театр, выступление детско-юношеских духовых оркестров Самарской области.

С 12.00 до 17.00, аллеи парка, мастерская по плетению гамаков и созданию бутоньерок из цветов, мастер-классы по вязанию морских узлов, площадка старинных подвижных игр.

На открытой сцене парка кинопоказы и лекции:

10.00 - х/ф "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил",

12.00 - х/ф "Юность Петра",

15.00 - х/ф "В начале славных дел",

18.00 – лекция «История волжского судоходства»,

18.30 –лекция «Петр I в истории России и Самары»,

19.30 - х/ф "Петр I".

В 17.30 в летнем театре концерт духовых оркестров. Специальный гость фестиваля – музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга Адмиралтейский оркестр.

Фестиваль завершится совместным исполнением оркестрами марша Преображенского полка и марша «Прощание славянки».

Фото: администрация Самары