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10 февраля Самарский областной художественный музей представит выставку Николая Хальзева «Берега»

10 февраля 2023 13:45
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10 февраля Самарский областной художественный музей представит выставку Николая Хальзева «Берега»

10 февраля Самарский областной художественный музей представит выставку Николая Хальзева «Берега», приуроченную к 100-летию со дня рождения.

Хальзев пробовал себя в разных видах и жанрах изобразительного искусства. В 1960-е овладел техникой эстампа - линогравюры офорта, литографии, сухой иглы. На выставке представлены работы этого времени, воплотившие тонкое чувство композиции, ритма, передающие дух «оттепельных» шестидесятых с их динамическим сосуществованием человека и природы.

Но графика не осталась в центре его творческого внимания: Хальзев ощущал себя живописцем и, прежде всего, пейзажистом. Начиная с середины 1950-х, когда в Куйбышев после окончания художественных учебных заведений стала возвращаться творческая молодежь, он сблизился с В. Пурыгиным, И. Комиссаровым, Г. Филатовым. В это время продолжили свое развитие традиции самарской пейзажной школы, основателем которой был К.П. Головкин. Главной темой пейзажистов стало уникальное своеобразие, красота природы Самарской Луки, Волги и Жигулей.

На выставке в музее представлены как небольшие этюды, так и программные полотна Хальзева. Особое внимание привлекает его монументальное полотно «Жигулевские ворота», где перед нашими глазами раскрывается масштабная панорама Жигулевских гор — популярный мотив среди самарских художников.

На выставке в Мраморном зале Самарского художественного музея экспонируются работы из собраний Самарского и Тольяттинского художественных музеев, а также частных собраний, сообщает Минкульт региона.

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