1 сентября в российский прокат выйдет семейное фэнтези по роману самарской писательницы Виктории Ледерман

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В российском прокате с 1 сентября появится фильм «Календарь Ма(й)я» по книге самарской писательницы Виктории Ледерман.

Что будет, если написать на древнем камне с загадочными письменами сегодняшнее число? Невинная шалость 13-летнего Глеба Елизарова поворачивает время вспять, и теперь ему и двум его одноклассникам придется проживать жизнь в обратном порядке. Они могут изменить прошлое, но как им попасть назад в будущее? Как остановить таинственный календарь майя, пока они не исчезли совсем?

Уже 1 сентября 2022 года в российский прокат выйдет уникальное приключенческое семейное фэнтези по популярному роману современной самарской писательницы Виктории Ледерман. Викторию Ледерман называют российской Джоан Роулинг, она лауреат Крапивинской премии, «Книгуру» и премии «Алиса», учрежденной Киром Булычевым.

Фильм рекомендован для семейного просмотра, билеты могут приобрести также держатели «Пушкинской карты».

Виктория Ледерман, лауреат Крапивинской премии, «Книгуру» и премии «Алиса», учрежденной Киром Булычевым. Дебютировала в 2016 году с повестью «Календарь ма(й)я», которая сразу стала для издательства «КомпасГид» главным хитом, а затем укрепила свою популярность книгами «Всего одиннадцать, или Шуры-муры в пятом „Д“», «К доске пойдет Василькин», «Теория невероятностей» и др.

Фильм произведен «Каро Продакшн» и «Киностудией им. Горького», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО