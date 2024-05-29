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1 июня и 2 июня САТОБ представит Российскую премьеру «Вечер французского балета»

29 мая 2024 14:47
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На сцене идут последние перед премьерой репетиции.

1 июня в 18.30 и 2 июня в 15.00 Шостакович Опера Балет представит Российскую премьеру «Вечер французского балета».

На сцене идут последние перед премьерой репетиции. Музыкальный руководитель и главный дирижер постановки – Евгений Хохлов. Балетмейстером-постановщиком и художником по свету выступил художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Юрий Бурлака, который и стал инициатором постановки двух одноактных балетов впервые на российской сцене.

«Постановки французского балета — это важная страница в истории русского балета. Французские балетмейстеры руководили русскими театрами на протяжении всего 19-го века, а русские руководили парижскими операми в 20 веке. Поэтому мы решили вспомнить про конец 19 века в Париже и про парижскую оперу 20-х годов XX века.

К сожалению, Франция сохранила очень мало хореографических спектаклей, в основном все французские балеты сохранила Россия. Мы представляем два спектакля, которые вообще не шли в России. Они впервые появляются сейчас, благодаря моей инициативе.

Я сам мечтал станцевать эти балеты, но в то время они шли исключительно в Париже. Свою мечту я исполнил здесь с самарскими артистами балета.

Это замечательный танцевальный материал для артистов, где есть возможность проявиться дарованиям и талантам. Я думаю, это будет очень интересно публике. Балеты контрастные, они не похожи друг на друга.

«Праздничный вечер» — это такая предтеча безсюжетным балетам Джорджа Баланчина, основателя американского балета. Второй балет более жанровый, по басне Лафонтена, которая известна в переводе Ивана Андреевича Крылова под таким же названием «Два голубя». Басня очень поучительная, там замечательная мораль, которая на мой взгляд, актуальна сегодня. Это замечательный жанровый балет, простой по сюжету, главная его мысль: «можно всегда куда-то стремиться, мечтать увидеть, но ничего лучше нет своей земли, своих родных и близких, любимых и друзей», – рассказал Юрий Петрович.

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

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