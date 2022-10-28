Жителя Приволжского района будут судить за убийство 18-летней давности

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По версии следствия, в марте 2004 года обвиняемый в компании личностей, ведущих маргинальный образ жизни, распивал спиртные напитки в одном из домов, расположенных по улице Пятигорской города Чапаевска. Между мужчиной и одной из присутствующих женщин на фоне замечаний со стороны последней произошла ссора, в ходе которой обвиняемый повалил ее на пол и перекрыл доступ кислорода подушкой, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы произошедшего, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, также покинули помещение, опасаясь за свои жизни и месть со стороны обвиняемого. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено через несколько дней.

В рамках расследования уголовного дела следователями были установлены очевидцы произошедшего, которые благодаря грамотно примененной тактике допроса рассказали о произошедшем, получены результаты экспертиз. Под тяжестью полученных доказательств обвиняемый признался в совершении указанного преступления. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором города Чапаевска, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.