Жителя поселка Безенчук обманули мошенники, выдав себя за Госуслуги

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Безработному через messenger позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий необходимо сообщить код из смс-сообщения, что он и сделал. После чего попытался зайти в личный Кабинет, однако вход был заблокирован.

Мужчина обратился в МФЦ с просьбой вернуть доступ к аккаунту, на что сотрудники ему сообщили, что с его страницы неизвестным оставлены заявки и уже получены справки о доходах и удостоверении личности. Так же специалисты сообщили 21-летнему мужчине, что от его имени подана заявка на микрозайм в размере 29 тысяч рублей.

Мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на «Госуслугах» - это привело к блокировке входа на портал. Благодаря оперативному обращению потерпевшего в полицию, удалось блокировать заявку на кредит и восстановить доступ к личной странице.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными. Помните, что не нужно следовать инструкциям, полученным от неизвестных вам людей! Не сообщайте коды, поступившие в смс-сообщениях, дабы обезопасить себя от мошеннических действий.