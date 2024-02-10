Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре сотни людей эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд»
В Самаре посетителей эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд»
С 1 ноября по 29 февраля проходит зимний период всероссийской акции "Безопасность детства– 2023/2024"
С 1 ноября по 29 февраля проходит зимний период всероссийской акции "Безопасность детства– 2023/2024"
Футбольные власти решили отложить объявление о введении синей карточки
Футбольные власти решили отложить объявление о введении синей карточки
В Кинеле горел частный дом площадью 80 квадратных метров
В Кинеле горел частный дом площадью 80 квадратных метров
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Жителя Оренбуржья задержали в Самарской области с мефедроном
Жителя Оренбуржья задержали в Самарской области с мефедроном
В Кинеле водитель сбил женщину на парковке
В Кинеле водитель сбил женщину на парковке
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жителя Оренбуржья задержали в Самарской области с мефедроном

10 февраля 2024 12:43
139
Жителя Оренбуржья задержали в Самарской области с мефедроном

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального отдела полиции, получив информацию  о причастности жителя Оренбургской области к незаконному обороту наркотиков на территории самарского региона, организовали засадные мероприятия, в ходе которых задержали 36-летнего безработного в поле  рядом с автодорогой «Урал – Сергиевск – Челно-Вершины».

В ходе личного досмотра задержанного в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 100 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертках находилось наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше 190 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный житель города Бузулук, ранее неоднократно судимый за кражи и фальшивомонетничество, пояснил полицейским, что в сети Интернет недавно узнал о работе курьером и связался с оператором. «Работодатель» пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Он успел забрать только одну закладку, когда был оперативно задержан сотрудниками полиции.

 Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию района и лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.

 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полицейские провели антинаркотическую беседу со студентами Самарского колледжа
07 февраля 2024, 09:59
Полицейские провели антинаркотическую беседу со студентами Самарского колледжа
Молодым людям напомнили о последствиях употребления запрещённых веществ и об ответственности за их незаконный оборот. Общество
386
Сызранские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков
05 февраля 2024, 13:48
Сызранские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков
В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел запрещенное вещество через сеть интернет и хранил наркотик без цели сбыта. Криминал
694
У самарца, ругавшего прохожих на улице, нашли наркотик
01 февраля 2024, 10:31
У самарца, ругавшего прохожих на улице, нашли наркотик
Он пояснил, что наркотик нашел на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Происшествия
587
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
139
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
10 февраля 2024  10:48
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
186
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
705
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
667
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
1413
Весь список