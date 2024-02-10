Жителя Оренбуржья задержали в Самарской области с мефедроном

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Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального отдела полиции, получив информацию о причастности жителя Оренбургской области к незаконному обороту наркотиков на территории самарского региона, организовали засадные мероприятия, в ходе которых задержали 36-летнего безработного в поле рядом с автодорогой «Урал – Сергиевск – Челно-Вершины».

В ходе личного досмотра задержанного в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 100 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертках находилось наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше 190 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный житель города Бузулук, ранее неоднократно судимый за кражи и фальшивомонетничество, пояснил полицейским, что в сети Интернет недавно узнал о работе курьером и связался с оператором. «Работодатель» пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Он успел забрать только одну закладку, когда был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию района и лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.