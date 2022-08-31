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Жительницу Чапаевска осудили за хранение спайса

31 августа 2022 13:27
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Жительницу Чапаевска осудили за хранение спайса

 

УФСБ России по Самарской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что  жительница г. Чапаевска 1956 г.р., являясь активной участницей организованной преступной группировки, незаконно приобрела наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта. 

На территории домовладения женщины проведен обыск, обнаружено и изъято наркотическое средство «спайс» общей массой 167,12 г.

На основании переданных УФСБ материалов следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску в отношении указанной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Чапаевским городским судом Самарской области женщина признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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