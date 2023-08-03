Жительница Жигулевска похитила технику и 50 тысяч рублей у знакомого, когда он уснул после застолья

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В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о краже имущества в одной из квартир дома, расположенного на улице Индустриальной.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили соседей и потерпевшего. Мужчина пояснил сотрудникам, что на днях к нему в гости приходила знакомая. В процессе общения и распития спиртных напитков, по словам мужчины, он уснул. А на следующий день проснулся и обнаружил, что из квартиры пропали сотовый телефон, ноутбук и денежные средства. Оценив ущерб в размере свыше 68 тысяч рублей, житель Тольятти обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции предположили, что к совершению преступления может быть причастна безработная жительница Жигулевска, 1973 года рождения, ранее не судимая.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили места вероятного нахождения подозреваемой, задержали женщину по месту жительства и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленница признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что находясь в гостях, воспользовалась моментом, и когда хозяин квартиры уснул, забрала технику и денежные средства. Сотовый телефон и ноутбук сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Расследование продолжается.