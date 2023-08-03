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Жительница Жигулевска похитила технику и 50 тысяч рублей у знакомого, когда он уснул после застолья

3 августа 2023 16:10
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Жительница Жигулевска похитила технику и 50 тысяч рублей у знакомого, когда он уснул после застолья

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о краже имущества в одной из квартир дома, расположенного на улице Индустриальной.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия,  опросили соседей и потерпевшего. Мужчина пояснил сотрудникам, что на днях к нему в гости приходила знакомая. В процессе общения и распития спиртных напитков, по словам мужчины, он уснул. А на следующий день проснулся и обнаружил,  что из квартиры пропали сотовый телефон, ноутбук и денежные средства. Оценив ущерб в размере свыше 68 тысяч рублей, житель Тольятти обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции предположили, что к совершению преступления может быть причастна  безработная  жительница Жигулевска,  1973 года рождения, ранее не судимая.  

Оперуполномоченные уголовного розыска установили места вероятного нахождения подозреваемой, задержали женщину по месту жительства и  доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.  В ходе опроса злоумышленница   признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что находясь в гостях, воспользовалась моментом, и когда хозяин квартиры уснул,  забрала технику и денежные средства. Сотовый телефон и ноутбук сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила  на собственные нужды.

Расследование продолжается.

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