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Жительница Волжского района отдала около 500 000 руб. сотруднику «брокерской фирмы»

12 февраля 2025 11:18
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Жительница Волжского района отдала около 500 000 руб. сотруднику «брокерской фирмы»

В Волжском районе, местная жительница 1984г.р. - работник пищепрома, познакомилась в сети интернет, в одном из чатов на тему «Дачники и садоводы», с женщиной. Их общение продолжалось около полутора месяцев. В какое-то время потерпевшая поделилась тем, что хочет перевезти бак для воды с дачи родственника на свою дачу, но так как бак большого объема, то и сумма перевезти емкость требуется большая. В свою очередь собеседница рассказала, что давно зарабатывает деньги на интернет бирже, вкладывая средства в выгодные проекты и имеет приличный доход. Она сообщила женщине, что отдаст номер ее телефона брокеру – наставнику.

Через некоторое время женщине позвонил якобы представитель «брокерской компании и предложил хороший доход. Заключив договор с мошенником, женщина внесла стартовый капитал и спустя неделю, гражданка смогла получить свою «прибыль», что ее убедило в дальнейшем заработке. Далее счет необходимо было еще пополнить для более существенного дохода, что потерпевшая и сделала. После ряда пополнений на общую сумму около 500 000 р. сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь. Денежные средства и «прибыль» вывести со счета уже не удалось. Собеседница также перестала общаться. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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