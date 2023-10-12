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Жительница Сызрани забрала из банкомата чужие деньги

12 октября 2023 13:19
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Жительница Сызрани забрала из банкомата чужие деньги

В марте текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1979 года рождения с сообщением о хищении денежных средств. В ходе опроса полицейские выяснили, что мужчина снимал деньги в банкомате, когда его отвлек важный телефонный звонок. Он прервал операцию, извлек карту и спешно покинул отделение банка. Отсутствие на карте 20 000 рублей сызранец обнаружил через насколько часов, когда совершал покупки в автомобильном магазине. Дозвонившись на «горячую линию» банка, мужчина узнал, что операция по снятию наличных с карты была полностью завершена и денежные средства извлечены из банкомата.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения из отделения банка, копии чеков. При просмотре записей, оперативники выяснили, что деньги из купюроприёмника забрала женщина, которая совершала операции на соседнем банкомате. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили её личность, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Местная жительница 1961 года рождения в совершении противоправного деяния призналась и пояснила сотрудникам полиции, что похищенными деньгами оплатила часть туристической путевки.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местной жительницы передано в Сызранский городской суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия подозреваемая возместила материальный ущерб потерпевшему.

 

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