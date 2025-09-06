Я нашел ошибку
Главные новости:
Минобрнауки расширяет возможности изучения хинди в российских вузах
Минобрнауки расширяет возможности изучения хинди в российских вузах
Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов
Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов
Минцифры перечислило сервисы, которые останутся доступными при ограничениях
Минцифры назвало сервисы, которые останутся доступными при ограничениях
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
В Тольятти грабитель на лестнице отобрал у женщины золотую цепо
В Тольятти грабитель на лестнице отобрал у женщины золотую цепочку
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов

6 сентября 2025 10:28
76
Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов

В полицию обратилась жительница Ставропольского района Самарской области 1966г.р. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая поверила аферисту и перевела на продиктованный банковский счет порядка 1 000 000 руб., после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
05 сентября 2025, 13:32
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Схема обмана оказалась довольно распространенной: женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинга. Криминал
265
В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику 5 миллионов, решив, что это выгодно
04 сентября 2025, 12:51
В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику 5 миллионов, решив, что это выгодно
Уважаемые граждане, будьте крайне внимательны к звонкам с незнакомых номеров, в особенности в мессенджерах. Криминал
339
В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей
03 сентября 2025, 11:36
В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей
Ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
433
В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
272
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
598
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
571
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
314
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
569
Весь список