Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов

76

В полицию обратилась жительница Ставропольского района Самарской области 1966г.р. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая поверила аферисту и перевела на продиктованный банковский счет порядка 1 000 000 руб., после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.