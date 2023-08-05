Жительница Самары хотела найти работу, в итоге лишилась денег

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Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что необходимо проявлять бдительность и не переходить по незнакомым ссылкам, где указывать данные банковской карты.

Безработная жительница г.Самары 1981г.р. разместила на одном из популярных сайтов объявление о поиске работы. Через некоторое время ей позвонила неизвестная и предложила выгодную работу – удаленным способом редактировать и составлять рекламные тексты. Пообещав хороший заработок, аферистка сообщила потерпевшей, что для перевода зарплаты ей необходимо перейти по предоставленным ею ссылкам и ввести данные банковской карты. Подавшись на заманчивое предложение о хорошей работе, женщина сделала все как сказала аферистка. После чего «работодатель» престала выходить на связь, а с банковской карты были списаны 30 000р. По данному факту возбуждено уголовное дело.