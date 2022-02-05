Жительница Самарской области придумала похищение автомобиля, который давно продала

158

дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району обратилась местная жительница 1957 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что у нее похитили автомобиль, ранее припаркованный возле дома. При обращении в полицию заявительница в установленном законом порядке предупреждалась сотрудникам полиции об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что заявительница выдумала преступление, чтобы избежать конфликтной ситуации во время проведения процедуры реализации ее имущества в связи с банкротством.

Следствием установлено, что жительница Исаклинского района по решению Арбитражного суда Самарской области признана банкротом, ей назначен арбитражный управляющий для проведения процедуры реализации имущества. На женщину зарегистрирован автомобиль отечественного производства, подлежащий согласно процедуре банкротства, реализации. Как оказалось, собственница автомобиля несколько лет назад продала его на запчасти, но забыла снять с учета. Вместо того, чтобы сообщить в полицию о возникшей проблеме, и узнать, как действовать в подобной ситуации, она предоставила в арбитраж фотографию похожего транспортного средства, а впоследствии приняла решение заявить об угоне автомобиля.

В совершенном противоправном деянии жительница Исаклинского района призналась. Свой поступок следователям она аргументировала нежеланием вступать в конфликт с арбитражным управляющим. Подозреваемой предъявили обвинение в ложном доносе, сообщает облМВД.