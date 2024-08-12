Жительница Новокуйбышевска перевела мошенникам более миллиона рублей

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В один из выходных дней жительнице Новокуйбышевска начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон. Ответив, она услышала мужской голос довольно убедительно произнес, что является сотрудником правоохранительных органов и проинформировал о том, что в отделе полиции зафиксировали сообщение о махинациях с ее банковскими счетами и в целях предотвращения кражи средств, «полицейский» рекомендовал совершить несколько банковских операций, а именно оформить займ, а затем перевести полученные средства на указанные им расчетные счета, чтобы «победить» мошенников.

В ходе продолжительной беседы 50-летняя женщина запаниковала и решилась последовать «совету» и оформила денежный кредит. Завершив инструкцию «сотрудника правоохранительных органов», через день она вдруг осознала, что лишилась более миллиона рублей и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.