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Жительница Москвы потеряла около 60 тысяч рублей, отсканировав QR-код на подъезде

2 февраля 2025 11:12
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Жительница Москвы потеряла около 60 тысяч рублей, отсканировав QR-код на подъезде

Жительница Москвы Ульяна Кубарева потеряла около 60 тысяч рублей, отсканировав QR-код на листовке, наклеенной в подъезде. Об этом девушка рассказала в интервью телеканалу "Россия".

По словам собеседницы, в подъезде ее дома каждый день появляются листовки с QR-кодами, предлагающими перейти в Telegram-каналы. Кубарева отсканировала такой код, и спустя несколько дней ей начали звонить мошенники.

"Предлагали инвестировать – вкладывать в акции. Обещали, что на этом в конце дня получаешь деньги. Меня перенаправляли к разным людям в WhatsApp", – рассказала девушка.

Мошенники смогли убедить Кубареву инвестировать 17 тысяч рублей. Кроме того, позже девушка узнала, что на нее оформлен кредит на 40 тысяч рублей, пишет Смотрим.

"Я вот сейчас его пытаюсь закрыть", – сказала она.

Эксперты по кибербезопасности советуют не переходить по подобным QR-кодам во избежание контакта с мошенниками.

Полный репортаж о мошеннических схемах с QR-кодами смотрите в 14:30 в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия".

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новые способы обмана граждан. Они начали рассылать вирус в фейковых приглашениях на свадьбы через мессенджеры.

Теги: Мошенники

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