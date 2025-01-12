Жительница Красноглинского района стала жертвой мошенников

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Жительнице Красноглинского района, работающей на одном из заводов в Самаре в мессенджере поступило сообщение с предложением ознакомиться с новым поступлением аксессуаров в ее любимый магазин одежды.

После открытия CМС, содержащего ссылку якобы на коллекцию сумок, на телефон самарчанки произошла скрытая установка вредоносной программы, а через несколько минут с ее банковского счета списалось более 30 тысяч рублей. Вспомнив, что нельзя переходить по непроверенным ссылкам в сети Интернет, 34-летняя работница завода осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию после того, как заблокировала свой банковский счет. Возбуждено уголовное дело.