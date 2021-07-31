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Жительница Исаклинского района чужой картой оплачивала продукты и долги по ЖКУ

31 июля 2021 13:15
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Жительница Исаклинского района чужой картой оплачивала продукты и долги по ЖКУ

В начале июля текущего года в ОМВД России по Исаклинскому району обратился местный житель 1960 года рождения с сообщением о хищении его банковской карты.

Мужчина пояснил, что последний раз пользовался банковской картой в конце июня, когда оплачивал покупку в магазине. Вернувшись домой, он положил карту на телевизор, а спустя несколько дней, когда снова собрался в магазин, обнаружил ее пропажу.

Сотрудники полиции в ходе работы с помощью выписки о движении денежных средств по счету установили, что по карте производилась оплата покупок в различных магазинах.

Правоохранители подробно опросили потерпевшего и выяснили, что в гости заходила его знакомая, женщина 1981 года рождения, которая периодически навещает потерпевшего, помогает ему по хозяйству.

Оперативники задержали подозреваемую по месту проживания. В ходе опроса ранее не судимая, безработная женщина призналась в содеянном и пояснила, что похищенной картой оплачивала продукты питания и задолженность по коммунальным услугам. Общая сумма ущерба составила более 11,5 тысяч рублей. Похищенную банковскую карту полицейские обнаружили под лестницей в подъезде дома злоумышленницы.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: банковские карты кража

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