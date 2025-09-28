Я нашел ошибку
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников

28 сентября 2025 11:19
73
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников

В Отдел полиции по городу Чапаевску обратилась местная жительница 1941 года рождения. Женщина рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохратинительных органов, рассказал о том, что ее племяннице срочно требуются деньги на операцию. Испугавшись за родного человека, жительница Чапаевска согласилась передать деньги «доверенному лицу», который, как сказал собеседник приедет за деньгами и сразу передаст их на лечение. После того, как денежные средства были переданы, женщина созвонилась с родственницей, чтобы успокоить ее и рассказать о произошедшем, однако никакого лечения племяннице не предстояло и звонок оказался мошенническим. Обманутая пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

ГУ МВД России по Самарской области напоминает о том, как защитить себя и своих близких:

· Никакие сотрудники правоохратинительных органов НЕ требуют передачи денег через курьера и НЕ решают финансовые вопросы по телефону. Все официальные процедуры (уплата штрафов, залогов) проводятся только через банковские учреждения по реквизитам.

· Мошенники играют на ваших чувствах – страхе за близких. Их главное оружие – спешка и требование хранить тайну.

· Если звонок вызвал у вас тревогу, вежливо положите трубку.

· Немедленно перезвоните тому родственнику, о котором идет речь, или его близким, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Используйте для этого номера из своей записной книжки, а не те, что продиктует звонивший.

Главное правило: НИКОГДА И НИКОМУ не передавайте деньги или сбережения незнакомым людям, какими бы убедительными ни были их доводы.

Если вам поступил подобный звонок, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102 или 112!

