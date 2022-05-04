Жители Самарской области не сообщили, что их знакомый помогает финансировать террористическую организацию

139

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области выявлена причастность пяти выходцев из Центрально-Азиатского региона к умышленному несообщению в правоохранительные органы сведений о причастности гражданина одной из стран Средней Азии к финансированию террористической деятельности.

В период с марта по июль 2021 года следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела

по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ. Самарским районным судом г. Самары фигуранты признаны виновными

в инкриминируемом им преступлении, им назначено наказание в виде штрафов от 10 до 35 тыс. рублей.