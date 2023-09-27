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Жители Челно-Вершинского района решили обокрасть соседа, когда у них закончился алкоголь

27 сентября 2023 11:54
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Жители Челно-Вершинского района решили обокрасть соседа, когда у них закончился алкоголь

Следственной группой ОМВД России по Челно-Вершинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которым предъявлено обвинение в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

По данным следствия, обвиняемые в октябре 2022 года, в течении двух дней, действуя в составе группы, совершили кражу с территории частного домовладения. Злоумышленники тайно проникли во двор дома, откуда похитили садовую тележку, колосники, предметы бытового обихода из нержавеющей стали и алюминиевого сплава.

При проведении осмотра территории частного домовладения потерпевшего экспертом-криминалистом обнаружены и изъяты отпечатки пальцев рук, пригодные для идентификации, сверив которые с базой данных полицейские установили, что они принадлежат двум ранее судимым за имущественные преступления местным жителям, 1969 и 1986 года рождения.  Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых злоумышленников и доставили в территориальный отдел полиции. Задержанные в краже признались и пояснили, что во время застолья у них закончился алкоголь, так как денег у них не было, они решили, что источником дохода может быть имущество соседа. В течении двух дней они проникали на территорию соседского дома и забирали с собой все, что можно сдать в пункт приема металла. Вырученные денежные средства потратили на личные нужды.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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