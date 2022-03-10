Житель Жигулевска вытащил у пьяного приятеля из кармана телефон

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Во время распития спиртного злоумышленник похитил из кармана приятеля сотовый телефон и сдал его в ломбард.

В вечернее время в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску поступило сообщение от местного жителя 1992 года рождения, который рассказал, что у него похитили сотовый телефон. Мужчина оценил причиненный ущерб на сумму 5 000 рублей.

Полицейские подробно опросили потерпевшего и выяснили, что поздно вечером он встретил на улицей приятелей, и вместе с ними распивал спиртные напитки. Придя домой обнаружил пропажу телефона.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного, в обнаружили пропавший гаджет в одном из ближайших ломбардов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, задержали его и доставили в территориальный отдел внутренних дел.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый – безработный местный житель 1995 года рождения, в 2021 году привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Мужчина в ходе опроса признал свою вину, и пояснил, что вытащил телефон из кармана приятеля, пока тот отвлекся, сдал чужое имущество в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.