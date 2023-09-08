Житель Жигулевска убил мать-пенсионерку

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В Жигулевске завершено расследование в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В период с 19 по 20 февраля 2023 года обвиняемый, находясь в доме по месту жительства, где проживал со своей 76-летней матерью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес ей руками и ногами около 30 ударов по голове и телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления. По версии следствия, между обвиняемым и его матерью происходили постоянные ссоры из-за того, что злоумышленник злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.