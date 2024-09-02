Житель Жигулевска перевел мошенникам более 300 000 рублей

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Мужчине 1985 года рождения, работающим машинистом электровоза «постучался» в мессенджере неизвестный и сообщил, что является его персональным менеджером финансовой организации и что на его имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, мужчина, не раздумывая, перевел на указанные им расчетные счета 300 000 рублей. Через некоторое время решил проверить свой счет в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств, а диалог с «менеджером» вдруг исчез, обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.