Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре горела квартира на 13 этаже дома на Советской Армии
В Самаре горела квартира на 13 этаже дома на Советской Армии
В канун учебного года напомните своим детям о безопасности
В канун учебного года напомните своим детям о безопасности!
В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
Благодаря вмешательству судебных приставов УК в Самаре отремонтировала кровлю
Благодаря вмешательству судебных приставов УК в Самаре отремонтировала кровлю
Житель Жигулевска перевел мошенникам более 300 000 рублей
Житель Жигулевска перевел мошенникам более 300 000 рублей
самарские работодатели стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную
Самарские работодатели стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную
В Самаре задержали подозреваемого в краже велосамоката у ребенка
В Самаре задержали подозреваемого в краже велосамоката у ребенка
У каждого пятого экономически активного жителя Самары школьные годы ассоциируются с негативом
У каждого пятого экономически активного жителя Самары школьные годы ассоциируются с негативом
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Жигулевска перевел мошенникам более 300 000 рублей

2 сентября 2024 10:40
87
Житель Жигулевска перевел мошенникам более 300 000 рублей

Мужчине 1985 года рождения, работающим машинистом электровоза «постучался» в мессенджере неизвестный и сообщил, что является его персональным менеджером финансовой организации и что на его имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, мужчина, не раздумывая, перевел на указанные им расчетные счета 300 000 рублей. Через некоторое время решил проверить свой счет в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств, а диалог с «менеджером» вдруг исчез, обратился за помощью в полицию.  В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка решила заказать букет цветов для своего сына ко Дню знаний и отдала мошеннику миллион
01 сентября 2024, 11:56
Самарчанка решила заказать букет цветов для своего сына ко Дню знаний и отдала мошеннику миллион
Женщина поверила злоумышленникам и оформила предзаказ, перейдя по ссылке, высланной ей мошенниками, и ввела все данные своей банковской карты. Криминал
558
У 71-летнего директора библиотеки из Самары мошенник выманил миллион
31 августа 2024, 11:40
У 71-летнего директора библиотеки из Самары мошенник выманил миллион
Звонивший сообщил мужчине, что на портале Госуслуг зафиксирована операция по оформлению на него кредита. Происшествия
596
Самарчанку в декрете обманули мошенники
30 августа 2024, 10:05
Самарчанку в декрете обманули мошенники
С ее банковского счета произошло списание более 190 000 рублей. Криминал
532
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы № 68.
2 сентября 2024  09:35
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы №68
257
В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Новокуйбышевске.
1 сентября 2024  17:43
Развитие региона и решение проблем горожан: Вячеслав Федорищев встретился с жителями Новокуйбышевска
962
Сейчас техническая готовность составляет 63%.
1 сентября 2024  14:54
Вячеслав Федорищев проинспектировал ход строительства нового здания театра «Грань»
443
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
1 сентября 2024  09:56
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
598
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
31 августа 2024  13:16
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
961
Весь список