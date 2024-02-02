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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Жигулевска из-за доброты лишился телефона

2 февраля 2024 11:10
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Житель Жигулевска из-за доброты лишился телефона

В  дежурную часть О МВД России по г.Жигулёвску за помощью обратился местный житель, который сообщил о краже телефона, совершенной клиентом увеселительного заведения.  Стоимость похищенного имущества, с учетом износа, заявитель оценил в 10 000 рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, очевидцев и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, проживающих неподалеку. Как установили полицейские, заявитель отдыхал со знакомыми в заведении, когда к ним присоединился ранее незнакомый мужчина и завел разговор на всех интересующую тему. В процессе общения, незнакомец попросил у местного жителя сотовый телефон для совершения срочного звонка. Воспользовавшись отзывчивостью нового знакомого, злоумышленник взял аппарат, вышел на улицу и больше не вернулся. Хозяин сотового телефона попытался самостоятельно разыскать «приятеля», но, поняв, что не справится, обратился к полицейским за помощью.

Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе разыскных мероприятий получив информацию о причастности к происшествию ранее судимого за имущественное преступление  местного жителя 1981 года рождения, установили места его вероятного нахождения, задержали и доставили злоумышленника  в территориальный орган внутренних дел.

При опросе задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что поговорив «по делу», тут же продал смартфон случайным прохожим за 2000 рублей, а вырученные деньги  потратил на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и местонахождение похищенного имущества.

 

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