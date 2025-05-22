Житель Тольятти отдал 500 000 рублей, чтобы спасти дочь, якобы попавшую в ДТП

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Мужчине позвонил по телефону мошенник, который начал рассказывать об аварии, которую якобы устроила его дочь и пугать возможными последствиями. Для того, чтобы спасти дочь от ответственности, нужно было заплатить деньги. Пенсионер оказался готов передать незнакомцу оговоренную сумму денежных средств.

Он продиктовал свой адрес звонившему и тот приехал к нему под видом юриста. Пенсионер отдал ради спасения дочери 500 000 рублей. Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил дочери, которая была очень удивлена и сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пострадавший обратился в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.