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Житель Сызранского района несколько раз забирался в чужой дом и похищал имущество

29 января 2023 13:04
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Житель Сызранского района несколько раз забирался в чужой дом и похищал имущество

В дежурную часть отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» обратилась жительница села Старая Рачейка, которая сообщила, что неизвестный проник в принадлежащий ей дачный дом и похитил имущество: бытовую технику, электрические инструменты и автомобильные запчасти. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму более 86 000 рублей.

При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестный проник в дом, разбив окно.  Полицейские выяснили у потерпевшей, что постоянно она в доме не проживает и кража имущества могла произойти в промежуток времени с августа прошлого года по январь текущего. Сотрудники полиции опросили соседей, установили возможных очевидцев произошедшего.

Сотрудники уголовного розыска отработали на причастность к краже лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий поступила информация, что к совершению преступления может быть причастен 47-  летний местный житель. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника по месту проживания. В доме мужчины обнаружили и изъяли часть похищенного имущества, которое мужчина не успел сбыть. Подозреваемый признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что несколько раз возвращался в чужой дом, зная о том, что хозяйка приезжает только в летний период, и похищал оттуда имущество. Часть вещей он успел продать, а деньги потратил на еду и алкоголь.

 В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) находится в производстве отдела по расследованию преступлений совершенных на территории Сызранского района СУ МУ МВД России "Сызранское". Обнаруженная часть похищенного имущества изъята и в скором времени будет возвращена заявительнице.

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