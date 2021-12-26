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Житель Сызрани украл металлический гараж у пенсионерки

26 декабря 2021 13:00
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Житель Сызрани украл металлический гараж у пенсионерки

Окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого мужчины 1971 года рождения в краже гаража, принадлежащего жительнице города Сызрани 1962 года рождения. Причинённый пенсионерке ущерб составил 100 тысяч рублей.

Преступление было совершено в августе этого года. Потерпевшая, как обычно, пришла в гараж, чтобы проверить целостность личных вещей, которые хранила в нём. Скарб она увидела – он лежал на земле под открытым небом, а гаража на месте не оказалось.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили владельцев ближайших сооружений, жителей соседних домов и работников торговых организаций, расположенных неподалёку от места происшествия. С их слов установили мужчину, который интересовался данным гаражом. Он спрашивал, кому принадлежит имущество, и как долго им никто не пользуется.

Также сотрудники полиции проверили места возможного сбыта похищенного имущества и в одном из пунктов приёма металлолома обнаружили бокс, который женщина опознала.

Со слов работника пункта, данное металлическое изделие привёз 50-летний житель города Сызрани. Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого и задержали его.

По данным следствия, гараж подозреваемый присмотрел незадолго до совершения преступления. Для транспортировки металлической конструкции он нанял грузовой автомобиль с манипулятором.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

Гараж изъят и возвращён владелице.

Теги: Уголовное дело

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